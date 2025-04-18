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Женщина устала от неизлечимой болезни мужа, бросила все и отправилась колесить по миру. Как это перевернуло ее жизнь

Женщина устала от неизлечимой болезни мужа, бросила все и отправилась колесить по миру. Как это перевернуло ее жизнь

Люди с болезнью Альцгеймера сталкиваются с чудовищными испытаниями. Они забывают имена собственных детей, теряются в знакомых местах, где прожили многие годы, и с трудом выполняют даже самые простые повседневные задачи.

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