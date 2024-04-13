Минобороны: над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что 13 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии