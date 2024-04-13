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Минобороны: над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

Минобороны: над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что 13 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

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