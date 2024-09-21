ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и цехам с беспилотниками ВСУ

Российская армия поразила украинские цеха по производству БПЛА, энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленных предприятий, места дислокации личного состава, вооружения и техники ВСУ.
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