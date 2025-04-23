Франция поблагодарила курдского лидера за укрепление единства

Благодарность за укрепление единства среди курдских фракций выразил курдскому лидеру, главе Демократической партии Курдистана Масуду Барзани министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, 22 апреля сообщает Shafaq News.
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