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Франция поблагодарила курдского лидера за укрепление единства

Франция поблагодарила курдского лидера за укрепление единства

Благодарность за укрепление единства среди курдских фракций выразил курдскому лидеру, главе Демократической партии Курдистана Масуду Барзани министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, 22 апреля сообщает Shafaq News.

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