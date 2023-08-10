Херойский "пан". Раз... говорился. (видео)

Андрей Зайцев Слышал много о разделе 404, но... Кремль, как выяснилось, не хочет одаривать территориями кого попало. Пшекам снова не повезло. Обламаются.

Эдуард Щетинин Пока ляхам только Лукаш старой балдой по лбу стучит, а если он Виагры схавает?