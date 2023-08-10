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Херойский "пан". Раз... говорился. (видео)

Херойский "пан". Раз... говорился. (видео)

 Польский наёмник, приехавший воевать на стороне ВСУ, в задушевной беседе в чат-рулетке сообщил, что поляки без войны заберут Львов, Ивано-Франковск и другие города Украины, которые исторически принадлежат Польше.

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Комментарии
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Андрей Зайцев
Слышал много о разделе 404, но... Кремль, как выяснилось, не хочет одаривать территориями кого попало. Пшекам снова не повезло. Обламаются.
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11 час.
Эдуард Щетинин
Пока ляхам только Лукаш старой балдой по лбу стучит, а если он Виагры схавает?
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1 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Вот как-то вспомнилось что Аляска  и побережье западной части Северной Америки так-же ИСКОННО РУССКИЕ ЗЕМЛИ, к тому же с индейцами не враждовали и скальпами не обменивались. Зато торговали, обрабатывали земли и строили города!
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1 час.

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