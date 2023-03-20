Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Кирби признал укрепление отношений России и Китая

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на фоне визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина заявил, что отношения Российской Федерации и Китая в настоящий момент укрепляются.
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