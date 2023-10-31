Подслушали у замужних Познакомились с мужчиной. Мы оба были разведены. Есть дети. Он быстро предложил сразу жить вместе, живём полгода уже.
Меня уже посещают мысли разойтись
Комментарии
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ВераВерная
Это последний мужчина в твоей жизни? Нашёл козёл обслугу, а ты и побежала... за полгода уж наверное можно понять, что ничего не изменится. Он живёт как ему удобно, причём тут ты?
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2 д.
Элеонора Коган
Разойдитесь и всё тут. Что так одна, что эдак.
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2 д.
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