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Война за Прибалтику. России стесняться нечего

Война за Прибалтику. России стесняться нечего

В прибалтийских государствах всплеск русофобии. Гонения на русских по объёму постепенно приближаются к украинским и вот-вот войдут (если уже не вошли) в стадию геноцида.

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Комментарии
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Vasily Golov
Русофобия в Прибалтике была всегда. Те,кто ратует за захват ее в объятия.не знает цену,которую придется заплатить.Трем союзным республикам СССР добавлял в бюджет Литвы -997 руб,Эстонии-812,Латвии-485 руб на каждого жителя.У РСФСР минусовали часть доходов.Это 209 рубХ147,4 млн Или 30,8 млрд руб.Кому это нужно?
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11 час.
VG
Vasily Golov
Это не стеснение.Это гуманизм и милосердие к бездельникам,умеющих жить за чужой счет.Донор у СССР РСФСР.Реципиентами были 13 республик.
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11 час.
p
petrabramovichg
Есть такое понятие casus belli - приготовление к войне или случай для войны или повод для войны. По всем международным законам является таковым - поводом, чтобы спросить с &quot;моськи&quot; по полной. Не буду советовать нашим политикам и генералам ибо многого не ведаю, но скажу, что спросить наверное уже бы давно пора за всё: за русофобию, за притеснение нашего народа, за &quot;короткую память&quot; и реабилитацию фашизма. Надеюсь так и будет - за одно и другим в назидание. Представьте ситуацию, когда какая-нибудь стран &quot;третьего мира&quot; арестовала граждан США и поглумилась над их;) победой Гитлеровской Германии (ГГ)? Или за плохое знание местного языка в отличии от &quot;омериканского&quot;, ну или за разговор на нём? Как думаете, что было бы? В Афганистане, Ираке и Сербии даже ничего такого не было, а что стало? А вот &quot;моське&quot; прибалтике такое можно: притеснять русских, судить стариков ветеранов, чествовать предателей и пособников фашистов, реанимировать фашизм и шовинизм.... Может пора им помочь с &quot;декомунизацией&quot; вернув в то состояние, что было &quot;до клятих коммуняк&quot; или даже до покупки Российской Короной этих земель...., А?
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4 час.

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