Война за Прибалтику. России стесняться нечего

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petrabramovichg

Есть такое понятие casus belli - приготовление к войне или случай для войны или повод для войны. По всем международным законам является таковым - поводом, чтобы спросить с "моськи" по полной. Не буду советовать нашим политикам и генералам ибо многого не ведаю, но скажу, что спросить наверное уже бы давно пора за всё: за русофобию, за притеснение нашего народа, за "короткую память" и реабилитацию фашизма. Надеюсь так и будет - за одно и другим в назидание. Представьте ситуацию, когда какая-нибудь стран "третьего мира" арестовала граждан США и поглумилась над их;) победой Гитлеровской Германии (ГГ)? Или за плохое знание местного языка в отличии от "омериканского", ну или за разговор на нём? Как думаете, что было бы? В Афганистане, Ираке и Сербии даже ничего такого не было, а что стало? А вот "моське" прибалтике такое можно: притеснять русских, судить стариков ветеранов, чествовать предателей и пособников фашистов, реанимировать фашизм и шовинизм.... Может пора им помочь с "декомунизацией" вернув в то состояние, что было "до клятих коммуняк" или даже до покупки Российской Короной этих земель...., А?