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Царьград

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Медведев поддержал возвращение Алькараса на теннисный турнир US Open

Медведев поддержал возвращение Алькараса на теннисный турнир US Open

Даниил Медведев прокомментировал возвращение Карлоса Алькараса на турнир US Open после травмы. Русский теннисист выразил уверенность в решении команды испанца и отметил, что формат матчей не должен повлиять на его физическое состояние.

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