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Эти вещи берегли и показывали гостям: символы роскоши, которые сегодня производят иное впечатление

Эти вещи берегли и показывали гостям: символы роскоши, которые сегодня производят иное впечатление

Статусные маркеры со временем меняются, и то, что в прошлом демонстрировало высокий достаток и принадлежность к элите, сегодня нередко воспринимается как безвкусица.

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