«Озверели и обнаглели». Небензя заявил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что время и цель удара по Лисичанску, который был нанесен 3 февраля, были выбраны не случайно.