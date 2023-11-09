Бочкарёв: В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метроЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в «Книге рекордов России» официально зафиксировано достижение «Самые протяженные двухпутные тоннели метро», рекорд установлен в Москве при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ).