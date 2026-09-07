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«Вова хороший – это кокаин был плохой» – бывший «азовец» о заявлении Зеленского

«Вова хороший – это кокаин был плохой» – бывший «азовец» о заявлении Зеленского

Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России. Об этом на канале «РевСовет» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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