Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России. Об этом на канале «РевСовет» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».