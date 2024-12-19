Радомир Маркуш 18 декабря 2024 г., 17:29 Самостийные эксперты со скорбью рассказали о новом «цветке Попасной» — уже в районе Купянска В информационной помойке незалежной появилась еще одна причина для «вселенской скорби» — «орки прорвались через реку Оскол и захватили город Двуречная, расположенный севернее Купянска».
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