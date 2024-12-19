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Русский Днепропетровск

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  • Вовладар Даров
    Трибунал это примет к сведению!Зеленский не пойд...
  • Александр Жигилий
    И когда же это ВСУ успели создать за 4-ре месяца захвата Курской области в постоянных боях с нашими силами такой мощн...Курская дуга, 9 д...
  • александр крот
    Их надо закапывать бомбами а не выдавливатьПрорыв без штурма...

Deep State: ВСУ в панике сдали город Двуречная на западном берегу Оскола

Радомир Маркуш 18 декабря 2024 г., 17:29   Самостийные эксперты со скорбью рассказали о новом «цветке Попасной» — уже в районе Купянска В информационной помойке незалежной появилась еще одна причина для «вселенской скорби» — «орки прорвались через реку Оскол и захватили город Двуречная, расположенный севернее Купянска».

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