Радомир Маркуш 18 декабря 2024 г., 17:29 Самостийные эксперты со скорбью рассказали о новом «цветке Попасной» — уже в районе Купянска В информационной помойке незалежной появилась еще одна причина для «вселенской скорби» — «орки прорвались через реку Оскол и захватили город Двуречная, расположенный севернее Купянска».