Немецкого журналиста Зайпеля хотят судить за давнее интервью с Путиным

Журналиста Хуберта Зайпеля подвергли травле и обвинили в получении гонорара из России.Корреспонденту Хуберту Зайпелю, который брал интервью у президента России Владимира Путина, хотят судить после публикаций в СМИ сообщений о том, что он "получал русские деньги" через зарубежные офшорные счета предпринимателя Алексея Мордашова.
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