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«Роман у них начался только этим летом», – стало известно, что Никита Кологривый бросил жену и ребенка из-за интрижки с Агатой Муцениеце

«Роман у них начался только этим летом», – стало известно, что Никита Кологривый бросил жену и ребенка из-за интрижки с Агатой Муцениеце

В последнее время Никита Кологривый то и дело оказывается в центре скандалов. Звезда сериала «Слова пацана» то устроит публичный скандал, то пройдется по коллегам.

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