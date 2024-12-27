Коппола и Серкан Болат. Главные 10 фильмов января 2025 года в российских кинотеатрах

В кинотеатрах выйдут приквел "Последнего богатыря", свежая адаптация "Волшебника Изумрудного города", новинка от режиссера "Крестного отца" и ремейк "Холопа" с исполнителем роли Серкана Болата Январь – чуть ли не главный месяц российского кинотеатрального сезона.