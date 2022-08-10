Ціна бензину знизилася до 4,09 доларів за галон на АЗС мережі Gulf у Ліннфілді, штат Массачусетс , 19 липня 2022 року Споживчі ціни в США в липні не змінилися через зниження цін на бензин Опубліковані в середу статистичні дані свідчать про перше за останні два роки серйозне уповільнення інфляції Споживчі ціни в США в […] Сообщение Споживчі ціни в США в липні не змінилися через зниження цін на бензин появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.