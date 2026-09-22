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Санкции США не остановят Индонезию от импорта российской нефти

Санкции США не остановят Индонезию от импорта российской нефти

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал очередной закон об «адских санкциях» в отношении России.

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