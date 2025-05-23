Суд оштрафовал пермского перевозчика за отказ предоставить информацию в УФАС

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало индивидуального предпринимателя за непредоставление информации по запросу ведомства в рамках расследования дела о картельном сговоре среди местных перевозчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии