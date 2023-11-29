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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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World Aquatics отказала российскому пловцу Сибирцеву в переходе в сборную Узбекистана

«Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила его просьбу о смене спортивного гражданства», — сообщили в пресс‑службе организации.

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