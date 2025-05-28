Эльмира Галимова: «Татар-информ» – халык белән мөнәсәбәтләр урнаштыру күпере

ТР Фәннәр академиясе Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры Эльмира Галимова, «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгына 6нчы июньдә 35 яшь тулу уңаеннан, котлау сүзләрен җиткерде һәм аның җәмәгатьчелек тормышында тоткан ролен билгеләде.
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