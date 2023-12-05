Гитарист Пугачёвой решил пролить свет на информацию о её счетах за границей

Александр Левшин рассказал о зарубежных счетах сбежавшей артисткиГитарист Аллы Пугачёвой Александр Левшин, проработавший с ней около 30 лет, объяснил "Аргументам и Фактам", почему она не хочет возвращаться в Россию.