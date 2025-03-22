Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем Telegram-канале, что в структурах Евросоюза (ЕС) ошибочно трактуют понятие "независимость", выделяя для Украины средства на поддержку СМИ.
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