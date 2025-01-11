Развязка фигурного сезона: наш отбор на Олимпиаду, Малинин против судей – когда и где ждать?

В фигурном катании пройден экватор сезона, известны чемпионы России, мирового Гран-при, но впереди еще много интересных стартов и вопросов – фигуристы возвращаются после праздников, чтобы ответить на них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии