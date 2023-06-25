Германия сыграет с Чехией на Евро U21, вероятна ничья в первом тайме

Молодежный Евро продолжается. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Один из фаворитов сборная Германии сыграет с чехами.
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