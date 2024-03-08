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ВСУ официально одобрили расстрел пленных: Запад стремится сделать украинские "айнзацгруппы"

ВСУ официально одобрили расстрел пленных: Запад стремится сделать украинские "айнзацгруппы"

ВСУ под влиянием и давлением Запада превращаются в аналог айнзацгрупп, эскадронов смерти нацистской Германии.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
это не МЫ, кормим, лечим, это верхушка страны не наигралась в либерастию и дерьмократию!!
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1 час.
Евгений Марковский
Непонятно: сколько еще времени надо властям чтобы понять, что надо уничтожить все органы власти и управления на Украине. Понятно, что это может спровоцировать ввод войск того же пидора французского на Украину, но.... это все-равно произойдет позже или раньше. Но такие действия ускорят развязку этой войны и спасут немало жизней россиян.
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2 мин.
Олег Карагулин
А не надо убивать пленных. Их просто не надо БРАТЬ в плен!
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25 сек.

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