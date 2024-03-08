ВСУ официально одобрили расстрел пленных: Запад стремится сделать украинские "айнзацгруппы"

Евгений Марковский

Непонятно: сколько еще времени надо властям чтобы понять, что надо уничтожить все органы власти и управления на Украине. Понятно, что это может спровоцировать ввод войск того же пидора французского на Украину, но.... это все-равно произойдет позже или раньше. Но такие действия ускорят развязку этой войны и спасут немало жизней россиян.