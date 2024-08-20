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Петербургский дневник

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Участник спецоперации Рыжак рассказал о правилах эвакуации из зоны боевых действий

Участник спецоперации Рыжак рассказал о правилах эвакуации из зоны боевых действий

Он подчеркнул, что при перемещении на автомобиле не должно быть колонн Как снизить риски для жизни при эвакуации на автомобиле под обстрелами, рассказал радио Sputnik участник спецоерации Константин Рыжак.

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