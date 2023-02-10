Пульмонолог назвала постоянное вдыхание пыли причиной опасных заболеваний

Несмотря на то что дышать кристально чистым воздухом человек не может, постоянное наличие пыли в воздухе со временем может вызывать аллергию даже у абсолютно здорового человека, а также привести к опасным заболеваниям, например, пневмокониозу.
Несмотря на то что дышать кристально чистым воздухом человек не может, постоянное наличие пыли в воздухе со временем может вызывать аллергию даже у абсолютно здорового человека, а также привести к опасным заболеваниям, например, пневмокониозу.
Свежие комментарии