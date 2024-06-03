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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» автоматически продлил Деограсию, выкупил Томпсона и расстался с Гойковичем

Как говорится в сообщении клуба, контракт главного тренера был автоматически продлен «после завершения сезона и выполнения задачи».

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