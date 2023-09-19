Казахстан запрещает российских артистов и поощряет врагов Москвы

Natalija Osminina

Надо признать факт, что как только США пойдут на Китай, сразу начнется активизация скрытых ячеек в Казахстане. МИ6 их контролирует. Сейчас, когда война на Украине будет заморожена, превращена в долгоиграющий тлеющий конфликт - вспыхнет Казахстан. И единственная разница с Украиной -это ВРЕМЯ. Казахстан войдет в противостояние НА ТОМ ЖЕ ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, когда на Украине начнется Гражданская война. Не та, которая сейчас идет межу Украиной и Россией. А реальная Гражданская война между щирыми украинцами и просто украинцами, которые вовсе не украинцы, а русские, а на крайняк малороссы. В этот момент и будет повтор Гражданской войны внутри Казахстана. Война за последние ресурсы. Подобной тому, что ждет Украину- рейдерские захваты оставшихся на плаву предприятий - смесь Перестроечных времен с временами Гражданской войны 20-х годов- петлюровщиной и махновщиной- грабежами населения и мародерством. Только именно эта фаза в Казахстане будет более жесткой. Потому что есть те, на которых можно свалить все беды- русские. И есть те, кто будет проплачивать этот конфликт - англосаксы.