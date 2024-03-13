Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов

Современные Остапы Бендеры отличаются большой выдумкой и сногсшибательным воображением. И отменно знают, как вытянуть золотые монеты у доверчивых граждан… И примером тому – "артель" мебельного мастера из Подмосковья Владимира Сергеевича Быстрова и его помощников.
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