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Запрещать детям ИИ бессмысленно: В Физтехе поделились лайфхаками по использованию нейронок в учебе

Запрещать детям ИИ бессмысленно: В Физтехе поделились лайфхаками по использованию нейронок в учебе

Игорь Реморенко призывает пересмотреть механизмы финансирования образования и тестировать новые подходыВсе мы живем в эпоху одной из величайших технических революций в истории.

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