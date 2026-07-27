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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами», «Денвер» и «Кливленд» рассматривают подписание Демара Дерозана

Демар Дерозан остается одним из самых заметных свободных агентов на рынке. По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, интерес к 36-летнему форварду проявляют « Майами », « Денвер » и « Кливленд ».

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