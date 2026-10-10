У Сафонова 11 пропущенных в 9 матчах сезона за «ПСЖ», 1 сухая игра и 5 побед

Матвей Сафонов в составе « ПСЖ » одержал победу над « Ле-Маном » (3:1) в 6-м туре Лиги 1. Российский вратарь пропустил 11 мячей в 9 играх сезона за французский клуб.
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