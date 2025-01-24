Сегодня в Новоаннинском простятся с погибшим на Украине 33-летним рядовым-контрактником Александром Печенюком.
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Сегодня в Новоаннинском простятся с погибшим на Украине 33-летним рядовым-контрактником Александром Печенюком.