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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию в лесу

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию в лесу

В полицию по телефону за помощью обратилась взволнованная женщина, которая пояснила, что ее родственники ушли в лес за грибами и не могут найти дорогу назад.

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