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Миссия выполнима: Рютте предлагает сделку Орбану, чтобы возглавить НАТО

Миссия выполнима: Рютте предлагает сделку Орбану, чтобы возглавить НАТО

Премьер-министр Нидерландов проводит переговоры с венгерским коллегой, пытаясь с помощью кулуарных договоренностей положить конец блокировке Будапештом назначения генеральным секретарем альянса давно утвержденной на Западе кандидатуры.

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