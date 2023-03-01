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Российские войска при помощи САУ «Гвоздика» уничтожили огневую точку ВСУ

Российские войска при помощи САУ «Гвоздика» уничтожили огневую точку ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию украинских войск на Авдеевском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика».

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