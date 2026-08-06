Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации об оказании небезопасных туристических услуг в Кабардино-Балкарской Республике

В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации об оказании небезопасных туристических услуг в Кабардино-Балкарской Республике

В социальных медиа сообщается, что в Приэльбрусье мужчина, не зарегистрированный в качестве гида и индивидуального предпринимателя, а также не оказывающий официально туристические услуги, в течение длительного времени организует представляющие опасность для туристов восхождения на Эльбрус без регистрации в МЧС и без должной подготовки.

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