В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации об оказании небезопасных туристических услуг в Кабардино-Балкарской Республике

В социальных медиа сообщается, что в Приэльбрусье мужчина, не зарегистрированный в качестве гида и индивидуального предпринимателя, а также не оказывающий официально туристические услуги, в течение длительного времени организует представляющие опасность для туристов восхождения на Эльбрус без регистрации в МЧС и без должной подготовки.