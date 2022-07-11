Военное обозрение

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Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

Газопровод «Северный поток» остановил работу обеих своих веток в связи с работами по техобслуживанию

С сегодняшнего дня приостановлена работа газопровода «Северный поток». Напомним, что эта газотранспортная артерия позволяет Германии (а через неё и ряду других стран Европы) получать российский газ напрямую, без стран-транзитёров (посредников).

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