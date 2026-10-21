Министр финансов Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Госдумы, что реальные располагаемые доходы россиян за пять лет выросли более чем на 30%.
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Доходы не могут вырасти... если цены на всё растут так же или больше. Если у меня за 5 лет зарплата выросла на 30% а хлеб был 35 руб. сегодня 95руб. ( не будем перечислять всё остальное ) - то я в минусе...