Петр Родионов («Герофарм»): «Сейчас самое время для инвестиций в России, несмотря на высокие риски»

В честь 20-летия компании — лидер по производству инсулина в России — Петр запустил социальный проект «Академия диабета», поддержал выставку-блокбастер Recycle Group в ЦВЗ «Манеж» и подарил «Царскому Селу» редкий прижизненный портрет Екатерины I.