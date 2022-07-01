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  • Сергей Oблезов
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Петр Родионов («Герофарм»): «Сейчас самое время для инвестиций в России, несмотря на высокие риски»

Петр Родионов («Герофарм»): «Сейчас самое время для инвестиций в России, несмотря на высокие риски»

В честь 20-летия компании — лидер по производству инсулина в России — Петр запустил социальный проект «Академия диабета», поддержал выставку-блокбастер Recycle Group в ЦВЗ «Манеж» и подарил «Царскому Селу» редкий прижизненный портрет Екатерины I.

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