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Оливейра рассказал о желании перейти в полулегкий вес: «Если бы мне дали бой за пояс, я бы спустился в 145 фунтов»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал, что думает о смене весовой категории. Бразилец считает, что может попробовать себя в полулегком и полусреднем дивизионах.

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