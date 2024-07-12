Первый зампостпреда Полянский показал в ООН обломки дрона, атаковавшего ЗАЭС

Генассамблея всё равно приняла резолюцию с требованием передать контроль над атомной станцией Киеву.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал Генассамблее обломки одного из дронов, которыми Украина атаковала Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля.