Жительницы Онеги сплели более 200 сетей для участников СВО

Женщины организовали свою деятельность в три смены, чтобы процесс шел быстрее.На сегодняшний день в команде активисток, которые называют себя «онежскими бабушками», более 50 участниц в возрасте от 60 до 79 лет.
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