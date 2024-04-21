МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

Давным-давно нужно по всем направлениям применять разрушительное оружие, а банковую разбить в труху!А то приезжают в киев на встречи с жидом вонючем всякие гинекологи и гуляют по Крещатику!?Долбаните в это время,чтобы другим не повадно было туда ездить и помогать оружием!

Аудрюс

Не первое столетие запад ведет войну против России... И методы войны практически не изменились... Провокации, террор против мирного населения, недоговороспособность, обман и сплошная ложь в заявлениях... С ними нельзя вести переговоры, нельзя от слова совсем! Они уважают только силу! Нанеси Россия, еще в начале СВО, удары по транспортной инфраструктуре Польши, по которым оружие поступает на Украину, то война давно бы закончилась!