Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе США и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г.
МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе
Комментарии
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Николай Артамонов
Давным-давно нужно по всем направлениям применять разрушительное оружие, а банковую разбить в труху!А то приезжают в киев на встречи с жидом вонючем всякие гинекологи и гуляют по Крещатику!?Долбаните в это время,чтобы другим не повадно было туда ездить и помогать оружием!
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16 час.
Аудрюс
Не первое столетие запад ведет войну против России... И методы войны практически не изменились... Провокации, террор против мирного населения, недоговороспособность, обман и сплошная ложь в заявлениях... С ними нельзя вести переговоры, нельзя от слова совсем! Они уважают только силу! Нанеси Россия, еще в начале СВО, удары по транспортной инфраструктуре Польши, по которым оружие поступает на Украину, то война давно бы закончилась!
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15 час.
Кошмар
https://vk.com/wall-42949907_4650
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12 час.
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