10 раритетных вещей, найденных в комиссионных магазинах

Можно ли за бесценок купить на блошином рынке или в секонд-хенде картину, которая стоит почти 200 тысяч долларов? Или документ, который потом уйдет с молотка за два с лишним миллиона? Да! Это не означает, что нужно уже сегодня собираться в секонд-хенд.