«Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

Картаполов: удары Украины вглубь РФ станут основанием для применения ЯО Если Украине разрешат наносить удары вглубь России, то это станет основанием для применения ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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