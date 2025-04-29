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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соглашение Анчелотти с Бразилией может сорваться. «Реал» не хочет отпускать тренера до клубного ЧМ (Relevo)

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского клуба возглавит бразильскую сборную в начале июня.  По информации Relevo, «Реал» не намерен отпускать тренера до клубного чемпионата мира, который состоится в июне-июле в США.

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